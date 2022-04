GP Austrália F1, Lando Norris: não estava à espera de ser quarto” | AutoSport

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) foi quarto na qualificação e foi também o melhor dos monolugares com motor Mercedes, o que é um bom sinal, significa que o chassis está a melhorar: “esperávamos um bom resultado, contávamos entrar na Q3, mas não estava à espera de ser quarto. Estar à frente dos Mercedes, é bom, e não estar muito longe da Ferrari e Red Bull, penso que temos que estar felizes com isso. Trabalhamos bem, demos pequenos passos em frente, e o carro está a funcionar bem aqui.

Desde o primeiro treino livre, logo nas primeiras voltas comecei a ter mais confiança.

Tem sido um bom fim de semana até aqui mas amanhã temos uma longa corrida pela frente”, disse Norris que, quando lhe foi perguntado se esta prestação tem mais a ver com o tipo de pista ou com os melhoramentos no carro”: 50-50, talvez 70-30 o carro.

Todos os fins de semana aprendemos mais e damos passos em frente tal como sucedeu este fim de semana, temos que maximizar todo, carro dá boas sensações, estamos muito mais confortáveis do que estávamos, mas não há muito que possamos mudar de um fim de semana para outro, por isso penso que está a ser feito um bom trabalho ao maximizar tudo o que temos. Somos mais rápidos aqui, esta pista adequa-se mais ao nosso carro, e é tão simples quanto isso”, disse Lando Norris.