GP Austrália F1, Lando Norris: “Não esperava estar no pódio” | AutoSport

Lando Norris terminou o GP da Austrália no terceiro posto da classificação, alcançando o 14º pódio da sua carreira na Fórmula 1. A equipa decidiu pedir a Oscar Piastri para deixar passar Lando Norris, após a primeira paragem de ambos, com o britânico a tentar encurtar a diferença para o segundo lugar de Charles Leclerc sem sucesso. Apesar disso, a McLaren foi a segunda força do pelotão na corrida australiana.

“Foi um dia muito bom para nós”, explicou Lando Norris. “Estou muito feliz, orgulhoso da equipa. Terceiro e quarto são muitos pontos para o campeonato, isso foi o mais importante”.

O piloto britânico da McLaren considera que Leclerc foi “um pouco melhor” na corrida, tendo conseguido ultrapassar no primeiro ‘stint’. Ainda assim, Norris sublinhou que teve “um pouco de esperança no segundo lugar, o nosso ritmo era melhor, mas a Ferrari e o Carlos [Sainz] fizeram um muito bom trabalho. Foram os mais rápidos durante todo o fim de semana, por isso tudo bem. Senti que geri bem os pneus, foi um bom passo para nós. Não esperava estar no pódio, estou muito feliz”.

Apesar de considerar que Albert Park foi um palco mais ‘amigo’ do McLaren MCL38, Lando Norris notou que esta corrida serviu para dar “mais um passo em direção à Ferrari e Red Bull”, até porque ainda estão “dois passos à frente”. O britânico salientou que é necessário encurtar a diferença para ambas as equipas adversárias “e um dia como hoje prova isso mesmo”.