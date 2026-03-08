GP Austrália F1, Lando Norris: “É muito artificial”
Lando Norris voltou a criticar duramente os novos regulamentos da Formula 1 para 2026, classificando-os como “muito artificiais” e alertando para potenciais riscos de segurança após o caótico Grande Prémio da Austrália.
O piloto da McLaren já tinha criticado o novo conceito após a qualificação em Melbourne — onde terminou em sexto — e voltou a fazê-lo depois de concluir a corrida na quinta posição.
Durante a prova no circuito de Albert Park, as constantes trocas de posição e diferenças de ritmo entre os carros criaram momentos caóticos em pista, algo que Norris considera pouco natural no desporto.
Outro ponto de preocupação é a diferença de velocidade entre carros em diferentes fases de gestão energética. Quando um piloto está a recuperar energia, os adversários podem aproximar-se muito rapidamente, criando situações potencialmente perigosas.
Lando Norris foi direto ao avaliar o nível de caos na corrida:
“Demasiado. É caos. Vai acontecer um grande acidente, o que é uma pena. Estamos a conduzir e somos nós que estamos à espera que algo aconteça e que algo corra muito mal. É muito artificial, depende do que a unidade motriz decide fazer e do que faz aleatoriamente às vezes. Às vezes és ultrapassado por cinco carros e não podes fazer nada.”
Por fim, alertou para os riscos criados pelas diferenças de velocidade:
“Dependendo do que as pessoas fazem, podes ter diferenças de 30, 40 ou 50 km/h. Quando alguém bate a essa velocidade, vais voar, podes passar por cima das barreiras e causar muitos danos a ti próprio e talvez a outros.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
