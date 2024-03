GP Austrália F1, Lando Norris: “dia positivo, melhor do que esperávamos” | AutoSport

Lando Norris está satisfeito com a sua qualificação, ficou na frente do Ferrari de Charles Leclerc, terminando a sessão no quarto lugar, que é agora o terceiro na sequência da penalização de Sergio Perez, que caiu três lugares na grelha. Enquanto o companheiro de equipa Oscar Piastri parecia poder ser o melhor McLaren durante os segmentos iniciais da sessão, foi Norris que acabou por ter a vantagem na Q3, embora tenha admitido depois que isso sucedeu depois de um fim de semana não totalmente tranquilo até agora. Questionado se esperava terminar em P4 na grelha, Norris respondeu: “Eu diria que sim. Provavelmente é melhor do que eu estava à espera, honestamente. [Dois Ferraris, dois Red Bull, não estava à espera de ficar à frente de um deles. Era o Charles, por isso, provavelmente, foi uma surpresa ainda maior. Mas sim, estou contente com o dia, honestamente. Não me senti muito bem este fim de semana. Tive dificuldade em juntar as coisas e em sentir-me confortável com o carro, em saber como ‘apertar’ com ele. Normalmente, quando sinto que estou a fazer forçar, acontece o contrário do que quero. É algo com que ainda estou a ‘lutar’, diria eu, e com que me tenho debatido um pouco esta época, mas assim que me senti um pouco mais confortável, como agora e durante a qualificação em especial, senti que podia desbloquear mais do que queria e controlar melhor o carro.

“Assim que o faço, sinto que consigo obter muito mais tempo por volta, mas é muito difícil fazê-lo.

Mas sim, acho que foi um bom dia para nós como equipa, uma boa posição de partida para amanhã. É uma corrida longa, com provavelmente várias paragens nas boxes, por isso é algo que devemos esperar.”

Depois de ter conseguido ganhar ritmo depois de se ter sentido mais confortável com o MCL38 durante a sessão, Norris está otimista quanto ao que ele e a equipa podem alcançar quando juntarem tudo.

“Foi por isso que assinei contrato com a McLaren por muitos mais anos”, explicou. “Estou satisfeito com o ponto em que estamos, com as coisas que estamos a fazer e com o que estamos a tentar melhorar, mas sei que há coisas que faltam e que tenho dificuldade em reproduzir e desbloquear.

“Mas quando há momentos em que isso acontece, fico com um sorriso no rosto e posso esforçar-me e conduzir um pouco mais como quero, mas é raro ter essa sensação, que talvez tenha tido um pouco mais no passado. Mas sim, sei que é o que todos nós sabemos como equipa.

“Penso que estamos todos a trabalhar arduamente nisso e penso que estão a chegar coisas boas e que estão na calha. Portanto, há coisas a esperar, mas hoje foi um dia positivo, melhor do que esperávamos e penso que foi uma boa exibição contra a Ferrari e a Red Bull, por isso estou muito contente com isso.”