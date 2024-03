GP Austrália F1, Kick Sauber: “temos de pedir desculpa aos pilotos, especialmente ao Valtteri (Bottas)” | AutoSport

A Kick Sauber F1 Team viu o ritmo convincente da equipa ser reduzido a nada, uma vez que os problemas técnicos relegaram Valtteri Bottas e Zhou Guanyu para o 14º e 15º lugares, respetivamente.

Depois de um início forte de corrida, em que Bottas andou o suficiente para chegar aos lugares pontuáveis e Zhou, a partir das boxes, alcançou rapidamente o pelotão, acabou por ser um final frustrante para a equipa. Do mal o menos, o desempenho é positivo e continuará a motivar a equipa a esforçar-se e a resolver os problemas pendentes, mas os problemas nas boxes são inaceitáveis.

Para Alessandro Alunni Bravi, porta-voz da equipa: “Antes de mais, temos de pedir desculpa aos nossos pilotos, especialmente ao Valtteri, que na primeira parte da corrida mostrou que podia ficar no top 10 e estava claramente a lutar por um lugar nos pontos, graças a um bom arranque e a um ritmo forte.

Como dissemos antes da corrida, tínhamos implementado medidas de mitigação para o nosso problema de paragem nas boxes, algo que melhorou a situação mas, como vimos, não resolveu completamente o problema: o que aconteceu ao Valtteri é um problema ligeiramente diferente, mas relacionado, em comparação com o que aconteceu no Bahrein ou na Arábia Saudita, mas pelo qual pagamos um preço muito elevado e que arruinou completamente a corrida do Valtteri.

Perdemos claramente uma grande oportunidade de marcar pontos, uma vez que ele teria estado lá ou quase lá com Tsunoda no final da corrida. Zhou, que partiu das boxes, teve um problema diferente, pois vimos problemas com a sua caixa de velocidades ao longo da corrida: quando chegou às boxes, não conseguiu selecionar a mudança, antes de o carro acabar por parar.

Não foi culpa do piloto, mas foi mais uma circunstância frustrante que prejudicou a nossa corrida. Como equipa, temos de assumir as nossas responsabilidades quando estas coisas acontecem: é a única forma de melhorarmos. É realmente difícil não marcar pontos quando tínhamos potencial para o fazer, pois vimos que tínhamos o desempenho necessário para estar à frente da Haas, da RB e dos nossos outros concorrentes diretos. Temos de continuar a trabalhar arduamente, ainda mais para resolver estes problemas. Vamos reagrupar-nos, manter-nos unidos com os nossos pilotos e a nossa equipa em Hinwil e na pista, e juntos faremos tudo o que pudermos para voltarmos mais fortes na próxima corrida.”