GP Austrália F1, Kevin Magnussen: “Não foi o meu dia” | AutoSport

Kevin Magnussen passou toda a corrida fora dos lugares pontuáveis, tendo sido apanhado pela situação de bandeira vermelha causada pelo acidente de Alexander Albon depois de ter parado para trocar de pneus, o que o levou para a cauda do pelotão. A corrida do dinamarquês da Haas terminou mais cedo, depois de embater no muro de proteção do circuito de Albert Park, uma situação que despoletou mais uma interrupção da prova.

Explicando o seu acidente, Magnussen afirmou que não sentiu o toque dentro do cockpit do VF-23. “Eu nem sequer senti, não foi um acidente forte dentro do carro, mas foi o suficiente para partir a jante e arrancar o pneu. Infelizmente, estávamos no 12º lugar e naquela altura não parecia que conseguíssemos pontuar”. O piloto da Haas salientou que a sua corrida ficou risco ainda na fase inicial, quando parou na box antes da prova ser interrompida pela primeira vez. “Fomos apanhados na bandeira vermelha [a primeira, causada pelo acidente de Alexander Albon] quando estava no 12º lugar. Antes parecia que estávamos mais rápidos do que alguns carros à frente, estava confiante naquela altura da corrida, mas depois paramos quando o Safety Car entrou em pista e passou a bandeira vermelha, com todos a trocarem os seus pneus e eu em último. Não foi o meu dia”.

Kevin Magnussen, que viu o seu companheiro de equipa terminar o GP da Austrália em posição pontuável, diz estar satisfeito porque sente o “carro com um ritmo decente”, o que reforça a sua esperança em resultados positivos nas próximas corridas.