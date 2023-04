GP Austrália F1: Hülkenberg esteve melhor do que Magnussen | AutoSport

A Haas apresentou um protesto sobre a classificação provisória da corrida do GP da Austrália estando à espera da decisão do Colégio de Comissários Desportivos, no entanto qualquer que seja a decisão não esconderá o mais óbvio acerca do desempenho da equipa: Nico Hülkenberg esteve melhor do que Kevin Magnussen em Melbourne. Mesmo antes do acidente, Magnussen esteve na cauda do pelotão enquanto o seu companheiro de equipa ia lutando por manter-se em posições pontuáveis. Deu luta a Lando Norris mesmo parecendo que o VF-23 estava menos à vontade do que o MCL60 na pista australiana e o seu companheiro de equipa andava pelo 14º lugar, conseguindo subir ao 12º antes de bater no muro de proteção do circuito e ter de abandonar.

A equipa norte-americana parece ter que fazer mais no seu carro para poder terminar mais vezes dentro dos pontos, mas na Austrália conquistou 6 pontos que podem ser importante num pelotão tão compacto quanto este.

Foto: LAT Images