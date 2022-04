GP Austrália F1, Helmut Marko: “Temos tempos difíceis pela frente” | AutoSport

Helmut Marko não parecia muito animado no final da corrida na Austrália. O responsável da Red Bull, que viu Max Verstappen desistir pela segunda vez devido a problemas na fiabilidade do carro, mostrou alguma preocupação com o futuro a curto prazo, ao mesmo tempo que explicou qual foi o problema que afetou o carro #1:

“Tivemos uma fuga de gasolina, mas não sabemos onde nem como”, disse Marko à Sky Sport Alemanha, revelando que a questão não é uma repetição direta do problema que afetou a equipa no Bahrein. “Acabamos por perder muita gasolina. Foi por isso que dissemos que ele devia parar imediatamente – de preferência onde houvesse um extintor”.

“Não temos apenas estes problemas de fiabilidade, que na realidade são em grande parte desconhecidos para nós – não sabemos de todo como aconteceram”, comentou ele. “A outra coisa é este problema de peso. Estamos bem mais pesados que a Ferrari. É um equilíbrio difícil, mesmo com o limite de custos. Temos tempos difíceis pela frente. Ficámos surpreendidos com a rapidez da Ferrari hoje. Eles tiveram de prestar muito menos atenção aos pneus do que nós. A Ferrari estava numa classe à parte e, infelizmente, estávamos claramente atrás, apesar do [Sergio] Pérez ter feito uma grande corrida”.