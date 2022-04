GP Austrália F1, Helmut Marko faz ‘mind games’ à Ferrari | AutoSport

Helmut Marko é muito mais do que consultor da Red Bull. Pelos vistos, e é algo que já se percebeu há muito, funciona como uma espécie de ‘Mind Gamer’, pois está quase constantemente a referir-se às outras equipas, aos pilotos, aos chefes de equipa de modo a tentar afetá-los psicologicamente, e tirar partido disso. Como se diz na gíria está a tentar “entrar na cabeça” dos adversários. E o que está a fazer? ‘Aperta’ com Carlos Sainz para ‘roubar’ pontos a Charles Leclerc. Porque lhe convém…

Helmut Marko diz que vê as alegadas maiores dificuldades do espanhol com o F1-75, como uma desvantagem para a sua equipa no Mundial de Fórmula 1. Helmut Marko, a falar do seu antigo piloto no programa de jovens pilotos da Red Bull, diz que “acho que lhe faltam cerca de três a quatro décimos”, referindo-se a Sainz: “e isso é uma desvantagem para nós porque acreditávamos que os dois iriam tirar pontos um do outro. De momento, não é esse o caso”, disse.



Nesse aspeto tem razão, mas no caso da sua equipa, para já diz que não há ordens de equipa. Apesar de estar à espera de uma ‘guerra’ de pilotos na Ferrari de modo a obter uma vantagem para o seu piloto de ponta, quanto à Red Bull diz que não há ordens de equipa numa fase tão precoce da época: “Isso ficou claro antes da corrida saudita. Quando ambos ainda tivessem zero pontos, não haveria qualquer ordem de equipa”. Agora Verstappen já tem mais 13 pontos que Pérez. Será que vai passar a haver?