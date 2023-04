GP Austrália F1: Haas submete protesto sobre a classificação provisória | AutoSport

O documento 49 da FIA deu a conhecer a audição por parte do Colégio de Comissários Desportivos de um representante da equipa Haas sobre o protesto apresentado pela equipa à classificação provisória da corrida do Grande Prémio da Austrália.

Em causa pode estar o quarto lugar em que Nico Hülkenberg se encontrava na altura da derradeira bandeira vermelha, depois do caos do recomeço e da desistência de Nyck de Vries, Logan Sargeant e dos dois pilotos da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon. No entanto, quando os carros pararam pela última vez no pitlane, reverteu-se para a classificação oficial anterior ao novo período de bandeiras vermelhas. Foi essa, por exemplo a razão para Fernando Alonso ter caído para o fim do pelotão, mas voltar à pista atrás do Safety Car para a última volta no terceiro posto, enquanto Hülkenberg o fez na sétima posição.