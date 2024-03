GP Austrália F1: Haas sentiu dificuldades com pneus macios | AutoSport

A Haas não teve o melhor início em Melbourne, uma vez que no treino final do primeiro dia do Grande Prémio da Austrália Nico Hülkenberg terminou em 16º e Kevin Magnussen em 19º. O responsável da Haas, Ayao Komatsu revelou que a equipa teve dificuldades em tirar o máximo partido do pneu macio C5, uma vez que foi a primeira vez que utilizaram este composto.

O composto C5, o mais macio da gama da Pirelli na Fórmula 1, faz a sua estreia no Grande Prémio da Austrália, acompanhando o C4 e o C3 como compostos disponíveis. Esta é uma seleção de compostos mais macia em comparação com o ano passado.

“É a primeira vez que usamos o composto C5 como pneu macio. Tivemos um pouco de dificuldade para obter desempenho em comparação com o C4 médio”, explicou Komatsu no final das duas sessões de treinos. “Em ‘stints’ longos, como esperávamos, a granulação é o maior problema. Temos de analisar os dados e ver como podemos melhorar para domingo”.

No entanto, ainda há algum espaço para melhorias tanto na qualificação como na corrida. Hülkenberg salientou que “ainda temos algum trabalho a fazer para melhorar o nosso desempenho numa volta”. Ainda que o alemão tenha sentido algum progresso nas simulações de corrida “do que na minha saída com pouco combustível. É uma boa mudança, porque no ano passado nem sempre foi esse o caso. Estamos a tentar otimizar ambos tanto quanto possível”.

A Haas terminou o Grande Prémio anterior com 1 ponto somado, tentando alcançar na Austrália outro resultado positivo. Recordamos que nas lutas por estas posições, a Williams está limitada a apenas um monolugar, depois de não ter um chassi para substituir o danificado no acidente de Alexander Albon logo no primeiro treino.