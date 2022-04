GP Austrália F1, Haas, Guenther Steiner: “Não funcionou como tínhamos planeado” | AutoSport

Foi o primeiro fim de semana do ano para a Haas sem pontos, mas mais por ‘culpa’ da estratégia do que do andamento. De Mick Schumacher já falámos noutro lado, mas o fim-de-semana de Kevin Magnussen foi o mais pobre até aqui, pois não começou bem com náuseas na quinta-feira à noite, nos treinos livres não podia estar a 100%.

Foi batido por Schumacher na qualificação, e na corrida não foi ajudado pela bandeira vermelha no Q1, e não chegou ao Q2. Tudo o resto desenrolou-se a partir daí, terminando a corrida no 14º lugar: “Foi uma boa diversão e uma boa pista, mas fiquei decepcionado por não conseguir pontos. Fizemos uma aposta no pneu duro, mas o Safety Car arruinou a estratégia”, disse, sendo corroborado por Guenther Steiner, Director da Equipa: “Não funcionou como tínhamos planeado. Às vezes temos sorte e outras, azar. O carro estava forte e os pilotos fizeram um bom trabalho, por isso sabemos que se nos qualificarmos melhor podemos marcar pontos, e é isso que continuamos a tentar fazer.

Como sempre digo, este ano temos um carro que pode marcar pontos, tivemos apenas um fim-de-semana difícil. Venha Imola”, disse.