GP Austrália F1: Haas com melhor ritmo de corrida, assegura mais pontos importantes | AutoSport

A Haas terminou com os dois carros nos lugares pontuáveis no Grande Prémio da Austrália. Enquanto Nico Hülkenberg terminou em nono, Kevin Magnussen ficou em 10º no Albert Park.

O piloto alemão arrancou da 16ª posição da grelha com pneus duros e fez um longo primeiro ‘stint’, tendo trocado para médios na 17ª volta durante o período de Safety Car Virtual (VSC) que se seguiu para retirar o Mercedes W15 de Lewis Hamilton da pista. Hülkenberg regressou à pista em 12º e passou o seu colega de equipa Magnussen, antes de ter novamente parado na 36ª volta para passar a usar pneus duros. O alemão ultrapassou Alex Albon, para manter o 10º lugar, que se tornou nono quando George Russell se despistou no final da corrida.

Por seu turno, Magnussen arrancou de 14º com pneus médios e também adotou uma estratégia de duas paragens, mudando para pneus duros na sétima volta, antes de voltar a fazer uma paragem na 34ª volta, para outro conjunto de pneus duros. O dinamarquês ultrapassou Albon durante a última volta para ficar com o 11º lugar, que passou a décimo no final da corrida, após o abandono de Russell. O resultado garantiu à equipa norte-americana a conquista mais pontos importantes, o primeiro resultado duplo no top 10 para a equipa desde o Grande Prémio da Áustria de 2022.

“O primeiro VSC ajudou-me e ultrapassei um carro em cada uma das minhas paragens”, disse Hülkenberg. “Se as cinco primeiras equipas terminarem, não resta muito espaço [para pontuar]. Hoje sinto-me mais encorajado pelo facto do carro ter estado melhor do que na qualificação de ontem, o que é diferente do ano passado, mas é prático que seja assim”.

Já Kevin Magnussen salientou que “o VSC não me ajudou, mas, por outro lado, ajudou o Nico para que o pudéssemos trazer de volta para a batalha e é fantástico conseguir três pontos aqui. É muito encorajador e é uma forma diferente de correr; no ano passado, acordávamos no dia da corrida sabendo que não ia ser bom. Hoje, acordei com a certeza de que teríamos uma hipótese de lutar, e foi verdade. O nosso ritmo de corrida foi mais forte do que o da qualificação e só temos de continuar a trabalhar nesse sentido”, concluiu.