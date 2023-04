GP Austrália F1, George Russell: “Ontem teríamos ficado contentes com o top 5” | AutoSport

George Russell estava surpreendido com a sua prestação e a do W14 durante a qualificação do GP da Austrália, mas admitiu que o resultado comprova que há potencial no carro deste ano. O piloto da Mercedes foi o único a acompanhar Max Verstappen no segundo 16 na tabela de tempos e conseguiu assim, o segundo lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã.

“Não esperava”, começou por dizer o segundo piloto mais rápido na sessão de qualificação do GP da Austrália. “Há muito trabalho envolvido na fábrica e aqui, em Melbourne. O carro estava muito bom e estávamos mesmo no limite, para ser sincero estou um pouco desapontado por não ter conquistado a pole. Neste desporto é assim, as expectativas mudam rapidamente. Ontem teríamos ficado contentes com o top 5 e hoje as sensações no carro foram fantásticas e mostram que há potencial”.

“Deve ser do jet lag”, brincou Russell sobre o desempenho do W14 em Melbourne depois dos pilotos da Mercedes terem começado a temporada muito atrás da REd Bull. “Sabemos que temos de enfrentar os maus dias, assim como os bons. Amanhã vai ser complicado lutar com o Max [Verstappen], mas vamos ver o que acontece”, concluiu o piloto britânico.

Foto: Jiri Krenek