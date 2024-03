GP Austrália F1: George Russell sente-se “mais confiante” com o W15 do que Hamilton | AutoSport

George Russell esclareceu que teve uma diferente experiência aos comandos do Mercedes W15 do que o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que justificou a sua eliminação no Q2 com uma “inconsistência” do monolugar. Russell referiu sentir “um pouco mais de confiança e consistência” na qualificação do GP da Austrália.

Durante a qualificação em Melbourne, Russell garantiu o sétimo tempo mais rápido, enquanto Hamilton encontrou dificuldades inesperadas, resultando num 11º lugar. Este é o terceiro fim de semana consecutivo em que Russell supera o desempenho do companheiro de equipa em qualificação.

“Sinto-me um pouco mais confiante e consistente com o carro”, explicou Russell no final da qualificação. “Sabemos que temos de melhorar nas curvas de alta velocidade e nesta pista há muitas delas. Penso que estaremos numa posição muito melhor amanhã, quando tivermos mais combustível no carro e o ritmo for um pouco mais lento para todos, mas este circuito não vai de encontro aos nossos pontos fortes”. Assegurando que está apenas concentrado no seu desempenho e que não pode “comentar o que sente o Lewis”, George Russell admite que “em última análise, não estamos exatamente onde queremos estar”. Esta é uma questão muito discutida na Mercedes, uma vez que começaram a temporada com a expetativa de estar mais próximo da Red Bull e viram a Ferrari a fazê-lo, enquanto ainda experimentam alguns problemas com o monolugar.

Ainda assim, “o sétimo lugar não é o ideal, mas há definitivamente muito para jogar amanhã”, admite George Russell.

Foto: LAT Images/Mercedes