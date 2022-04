GP Austrália F1, George Russell: “Nunca vamos desistir” | AutoSport

George Russell terminou o GP da Austrália no segundo lugar da classificação, num fim de semana em que as dificuldades foram muitas para a Mercedes. O piloto britânico, que passou a ser o vice líder do campeonato de pilotos com menos 34 pontos do que Charles Leclerc e conquistou o seu primeiro pódio pela Mercedes, deu um claro sinal de apoio a toda a estrutura da equipa, que trabalha para conseguir colocar os seus carros de novo no topo.

“Temos de estar perto e capitalizar sobre os azares dos outros. Tivemos alguma sorte, como é óbvio, talvez em dois momentos, mas há tanto trabalho na fábrica, tanto em Brackley como em Brixworth, para voltar para a frente da classificação, que subir ao pódio é especial”, admitiu Russell no final da corrida.

O piloto da Mercedes explicou que a equipa não vai desistir nesta altura do campeonato e acredita que vão conseguir resolver os problemas do Mercedes W13, voltando ao lugar que ocupavam nas épocas anteriores. “Nunca vamos desistir, vamos continuar a lutar e este fim de semana estávamos muito atrás dos nossos adversários, no entanto cá estamos, no pódio. Temos que continuar assim enquanto estamos atrás deles e estou certo que estaremos no topo dentro de duas corridas”.

Depois das 3 primeiras corridas da época, George Russell ocupa o segundo posto no campeonato de pilotos.