GP Austrália F1, George Russell: “Não sei se ele teve um problema…” | AutoSport

Já Russell deixou claro que foi apanhado de surpresa por Alonso ter travado muito mais cedo do que o habitual, embora não o acusando de ter sido propositado: “bati e a culpa é minha, mas eu estava 0.5s atrás dele 100 metros antes da curva e de repente estou mesmo em cima da caixa de velocidades dele”, disse Russell: “Não sei se ele teve um problema [com o carro] ou não”, disse.

George Russell diz que Fernando Alonso travou cedo, o espanhol disse que estava com problemas na bateria e não estava a olhar para trás, mas sim para a frente. A FIA investiga o acidente de Russell que foi apanhado de surpresa por uma travagem alegadamente ‘fora de horas’ do espanhol e agora a FIA convocou-os, vai ouvi-los e depois tomar decisões. George Russell disse que o seu acidente foi “bizarro”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI