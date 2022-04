GP Austrália F1, George Russell: “estamos muito atrás da Ferrari e da Red Bull” | AutoSport

Os dois primeiros treinos livres do GP da Austrália de F1, deixaram claro que a Mercedes continua afastada dos lugares da frente. Na conferência de imprensa pré-prova, George Russell assume que a sua equipa está significativamente atrás da Ferrari e da Red Bull. Quando lhe perguntaram se nas 61 voltas que passou em Jidá a mesma quinta posição, espelha bem o ritmo do carro, o inglês acha que sim: “estamos muito atrás da Ferrari e da Red Bull. Penso que estávamos provavelmente mais atrás deles em Jeddah.

E compreendemos porquê, mas obviamente, quando tivemos as mais coisas otimizadas, estávamos ainda meio segundo, seis décimos atrás. Portanto, precisamos obviamente de colmatar essa lacuna. Mas não há nada substancial este fim-de-semana que nos faça isso. Vai levar tempo, e penso que só temos de ser disciplinados e pacientes porque estamos muito atrás deles. Depois, com o limite de custos, não podemos dar-nos ao luxo de experimentar muita coisa e eventualmente errar até acertar. Temos de confiar no processo e trazer os melhoramentos, quando tivermos total fé e confiança que farão o que esperamos, mas penso que passarão várias corridas antes de começarmos a ver isso”, começou por dizer o inglês que pensa poder estar mais próximo de Red Bull e Ferrari do que esteve em Jidá: “Sim, penso que sim. Mais perto do que estivemos em Jidá, mas obviamente, estivemos provavelmente a um segundo do ritmo, portanto, não há nada que nos coloque realmente na luta com eles neste momento, só temos de garantir que maximizamos o nosso resultado, mantendo-nos como terceira equipa mais rápida, garantindo que nenhum dos carros do meio do pelotão se intromete entre nós, e depois, reunir pontos onde pudermos”, explicou, dizendo depois que a equipa sabe qual é o problema, só tem é de encontrar a solução certa. Questionado sobre o estado de espírito da equipa, se há frustração: “não, acho que é mais otimismo, porque acreditamos que há uma solução. E acreditamos que há muito tempo pela frente se melhorarmos o carro, por isso, não estamos aqui a coçar a cabeça, não percebendo porque estamos fora do ritmo. Sabemos absolutamente onde e como estamos e sabemos no que precisamos de trabalhar para melhorar isso.

E ter esse conhecimento, ter essa compreensão do que são as questões, e ter a convicção de que o podemos resolver, é um bom lugar para estar, porque nos dá a todos algo a que recorrer. Mas também sabemos que os nossos rivais estão continuamente a melhorar e mesmo que melhoremos, não há razão para que eles também não estejam a melhorar. Por isso, vai levar tempo, com certeza”, concluiu.