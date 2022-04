GP Austrália F1, George Russell: “ Alonso devia ter terminado à nossa frente” | AutoSport

Continuam a ser dias difíceis para a Mercedes e nem mesmo os quinto e sexto posto alcançados pelos seus pilotos na sessão de qualificação do GP da Austrália, disfarçam o mal-estar na equipa.

Logo após a qualificação, George Russell afirmou ao microfone da SportTV que se não fossem os azares dos dois pilotos espanhóis na Q3 – Fernando Alonso bateu e Carlos Sainz cometeu um erro na sua última tentativa, depois de ter sido apanhado pela bandeira vermelha do acidente do seu compatriota – não teriam conseguido ficar tão à frente na grelha,

“Alguns adversários estão muito fortes, especialmente [Fernando] Alonso e [Lando] Norris, e até mesmo [Daniel] Ricciardo e [Esteban] Ocon. Ficamos contentes com o quinto e o sexto lugar, mas penso que, realisticamente, Alonso devia ter terminado à frente, e não sei o que aconteceu com o [Carlos] Sainz, mas também terminaria à frente. Aceitamos este resultado, mas temos de encontrar mais ritmo”, disse o britânico, nada satisfeito.

“Melhoramos em relação a ontem, sim. Mas é um circuito complicado para nós. Só existem 10 verdadeiras curvas, por isso já esperávamos que os tempos por volta seriam muito próximos uns dos outros. Hoje estávamos atrás de carros do meio do pelotão – McLaren, Alonso estaria à frente – e temos de encontrar uma solução”, concluiu Russell.