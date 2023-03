GP Austrália F1: George Russell acredita ser novamente possível o 4º lugar | AutoSport

George Russell enfrenta o GP da Austrália com a mesma ambição da corrida anterior na Arábia Saudita, que considera ter sido um dos seus “fins de semana mais fortes que já tive com a Mercedes, desde a qualificação que fiquei muito satisfeito com a forma como tudo correu”.

No estado em que se encontra a Mercedes com o desempenho possível do W14, o piloto britânico explicou que “se conseguirmos outro quarto lugar ou lutarmos pelo pódio provavelmente estaremos a superar o potencial do carro”. Russell afirma que espera “a Aston [Martin] muito forte. Parecem ser os carros mais rápidos em curvas de velocidade média e, obviamente, há muitas aqui em Melbourne. Por isso, se pudermos lutar novamente com a Aston e a Ferrari, será um bom fim de semana”.

O piloto da Mercedes esclareceu ainda que já experimentou em simulador algumas das soluções da equipa que deverão ser montadas no W14 e que “provavelmente estamos a obter mais ganhos nas últimas duas ou três semanas do que durante todo o inverno, quando claramente o desenvolvemos na janela errada. Por isso, definitivamente estamos na direção certa”.

George Russell chegou a receber o troféu de terceiro classificado em Jidá, na Arábia Saudita, mas foi depois devolvido a Fernando Alonso com o revogar da decisão de penalizar o piloto. Ainda assim, o piloto da Mercedes diz que essa foi a decisão certa.