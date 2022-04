GP Austrália F1: FIA iliba Sergio Pérez | AutoSport

O colégio de comissários da FIA consideraram que Sergio Pérez agiu de forma adequada à bandeira amarela que lhe foi mostrada durante a sessão de qualificação do GP da Austrália de Fórmula 1. O episódio deu-se depois de George Russell ter sido obrigado a seguir em frente numa das escapatórias do traçado australiano por ter falhado a travagem. Pérez vinha mais atrás, viu uma bandeira amarela e alegadamente não teria baixado a velocidade, mas a FIA depois de rever todos os dados, considerou que o piloto fez o que devia.

“Quando Pérez se aproximava da curva 11, uma única bandeira amarela foi mostrada para um carro na escapatória. Pérez foi avisado pela sua equipa pelo rádio ao mesmo tempo que os sinais foram afixados na curva. Em comparação com a sua volta anterior, desacelerou 70 metros mais cedo, travou 50 metros mais cedo, e fez a menos 14km/h a curva. Como resultado destas ações, os Comissários concluem que o Pérez agiu de forma adequada à situação e não decidem não tomar mais medidas”, pode ler-se na decisão dos comissários desportivos da FIA.