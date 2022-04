GP Austrália F1: FIA confirma exclusão de Alex Albon da qualificação | AutoSport

Após a sessão de qualificação, a FIA tentou extrair do carro a amostra de 1 litro de combustível do depósito do Williams FW44 de Alexander Albon, mas em vez disso, conseguiu apenas retirar 0,33 litros. Em resultado das inquirições ao piloto e ao representante da equipa, o colégio de comissários desportivos da FIA decidiu-se pela exclusão do resultado obtido pelo piloto na qualificação.

“O carro 23 não está em conformidade com os requisitos do artigo 6.5 do Regulamento Técnico da FIA de Fórmula 1. De acordo com a Art.º. 6.5.2, os concorrentes devem garantir que uma amostra de 1,0 litros de combustível possa ser retirada do carro em qualquer altura. No entanto, a amostra de 1,0 litros de combustível não pôde ser recolhida. Os comissários determinam a aplicação da sanção padrão para infrações técnicas”, pode ler-se na decisão da FIA, acrescentado ainda que “não será defesa alegar que não foi obtida uma vantagem de desempenho”.

No anúncio da decisão, os comissários expressam a sua permissão ao pedido da equipa para que o piloto possa competir amanhã na corrida. “Os comissários receberam um pedido da Williams Racing para permitir a partida do carro 23 para a corrida. Os comissários concedem, por conseguinte, permissão para que o carro 23, Alex Albon, inicie a corrida”.