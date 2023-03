GP Austrália F1: Ferrari pode estar mais rápida do que a Aston Martin | AutoSport

As equipas têm ainda muito para trabalhar e aferir depois das duas sessões de treinos livres do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 já realizadas. As interrupções na sessão inaugural e a chuva no segundo treino não permitem ver o quadro todo e como estão as 10 equipas. No entanto, e segundo os (poucos) dados da F1, em ritmo de qualificação a Red Bull parece manter o domínio, devendo ter uma margem de cerca 0.14 sobre o resto do pelotão.

Surpreendente foi o ritmo da Ferrari nesta sexta-feira, aparecendo no traçado australiano um pouco mais (0.14) rápida do que a Aston Martin. Considerando que os dados não refletem as cargas de combustível em cada monolugar, a equipa de Silverstone pode ter ainda algo para apresentar durante o dia de amanhã, mas ainda assim os carros italianos podem estar mais performantes do que nas duas primeiras rondas do ano.

Um pouco mais atrás destas três equipas (+0.39)deverá estar a Mercedes, que se mantém numa espécie de ‘terra de ninguém’ à frente do segundo pelotão.

Foto: Ferrari