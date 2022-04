GP Austrália F1, Fernando Alonso: “Sem palavras” | AutoSport

Depois de um esforço dos mecânicos para preparar o Alpine A522 de Fernando Alonso, que esteve perto de um bom resultado na sessão de qualificação de ontem, mas terminou por bater nas proteções do circuito de Albert Park em resultado de problemas no carro, a equipa optou por uma estratégia de iniciar a corrida com pneus duros para trocar por médios, que parecia promissora a meio da corrida. No entanto, o Safety Car na volta 24, colocou o espanhol em apuros e conquistar pontos passou a ser um desafio. Trocou de pneus na volta 39 sob o Virtual Safety Car, e com o jogo de pneus médios a degradar-se rapidamente, foi forçado a fazer nova paragem na volta 53, que o atirou para o 17º lugar no final da corrida.

“Sem palavras, para ser honesto”, começou por dizer o piloto espanhol. “É difícil aceitar que neste momento tudo está a correr mal, mas são apenas três corridas no campeonato, ainda faltam 20. Acho que a sorte vai compensar mais cedo ou mais tarde nas 23 corridas e nós vamos ter outras ocasiões para ter sorte, acho que sim”.

O GP da Austrália foi a segunda corrida azarada de Alonso, que na Arábia Saudita teve de desistir da prova quando estava dentro dos 10 primeiros. “Neste momento, perdemos o sexto lugar garantido na Arábia Saudita. Aqui penso que estávamos à procura do sexto ou sétimo antes do Safety Car. E obviamente, se tivermos em conta ontem, o pódio de hoje podia ser muito fácil com Max [Verstappen] fora”, explicou Alonso, acrescentando que, “penso que fomos bastante rápidos, muito mais rápidos do que o Mercedes neste circuito, por isso perdemos uma oportunidade”.