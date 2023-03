GP Austrália F1: Fernando Alonso prefere pista seca | AutoSport

Fernando Alonso terminou o segundo treino livre no topo da tabela de tempos. A sessão não permitiu às equipas rodarem em pista o tempo necessário para os programas delineados devido às condições climatéricas. Como tal, ainda há muito trabalho para fazer no treino livre 3 (às 2h30 em Portugal continental), esperando Alonso que o resto das sessões se realizem com piso seco.

“Penso que a previsão é para tempo seco, por isso penso que idealmente preferimos essas condições, porque só conduzimos este carro em condições de pista seca em Jidá e no Bahrein”, disse Alonso, citado pelo F1.com. “Uma corrida em piso seco será bem-vinda do nosso lado, mas penso que devemos estar prontos para todas as condições”.

Não está prevista chuva para o dia de amanhã, mesmo para o treino livre, onde Alonso salientou ser necessário trabalhar para perceber quais são os pneus certos para a corrida de domingo.