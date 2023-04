GP Austrália F1, Fernando Alonso: “o nosso ponto forte continua a ser o ritmo de corrida” | AutoSport

Fernando Alonso ficou desta vez atrás dos dois pilotos Mercedes na sessão de qualificação para a corrida do GP da Austrália. No entanto, o piloto espanhol considera que tudo está em aberto apesar de sair da quarta posição da grelha, porque o AMR23 é melhor em corrida do que em voltas rápidas.

“Sinto-me bem, foi uma qualificação com margens muito curtas, em um ou dois décimos havia muitos carros. Estivemos no topo, naquele grupo da frente na Q1 e na Q1, penso que fui segundo, e na Q3 por dois centésimos de segundo perdemos a primeira linha da grelha. A Mercedes fez um bom trabalho na qualificação, especialmente na Q3. Penso que mesmo assim, esta foi a melhor qualificação das três [já realizadas esta temporada], para nós. Ficamos a 0.6s em Jidá, 0.5s no Bahrein e aqui 0.4s da pole position. Temos que ficar contentes e ver o que podemos fazer amanhã”, explicou Alonso no final da sessão, acrescentando que se mantém “confiante, o nosso ponto mais forte continua a ser o ritmo de corrida, por isso tudo está em aberto. Começamos nas primeiras filas da grelha e o nosso carro é melhor ao domingo, vamos esperar”, concluiu.