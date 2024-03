GP Austrália F1: Fernando Alonso e George Russell convocados pelos comissários | AutoSport

Fernando Alonso e George Russell foram convocados pelo Colégio de Comissários Desportivos (CCD) do GP da Austrália, na sequência do acidente que envolveu o piloto britânico da Mercedes na última volta da corrida em Albert Park, num derradeiro esforço para ultrapassar o piloto espanhol da Aston Martin.

O incidente ocorreu quando o piloto da Aston Martin estava a defender o sexto posto da classificação, depois de George Russell ter feito uma paragem nas boxes mais tarde do que Alonso e estar a ganhar algum terreno com os pneus mais recentes.

Ao aproximarem-se das curvas seis, sete e oito, Russell reduziu a distância para a traseira do AMR24 de Alonso. No entanto, no ar turbulento atrás do Aston Martin, Russell perdeu o controlo do seu carro, resultando numa colisão com o muro de proteção, regressando à pista com a roda a ficar por baixo do Mercedes W15.