GP Austrália F1, Fernando Alonso: “20 segundos depois, talvez estivéssemos na pole position” | AutoSport

Fernando Alonso esteve em destaque na sessão de qualificação do GP da Austrália, no melhor e no pior. O piloto estava com um bom ritmo e poderia ter sido o melhor entre os do segundo pelotão, muito perto dos carros da frente, até pelo que fez na Q2, mas um problema hidráulico no Alpine A522 durante uma das suas voltas rápidas, que estava a ser uma das melhores da Q3, colocou um ponto final nas aspirações do piloto espanhol, que fala mesmo numa possível luta pela pole position.

“A caixa de velocidades deixou de funcionar”, disse Fernando Alonso após a sessão de qualificação. “O motor também se desligou, a direção assistida desligou-se. Portanto, penso que há algo que precisamos de investigar quando o carro estiver de volta. É inacreditável como temos azar, porque 20 segundos depois, talvez estivéssemos na pole position se o carro parasse na curva 1, em vez da curva 11”.

Alonso não parece ter dúvida que alcançaria um bom resultado na qualificação de hoje, mas a verdade é que a fiabilidade do Alpine A522 tem-no atingido especialmente. Recordamos que o carro do espanhol tinha uma nova unidade motriz montada para a Austrália.

“Só para o meu carro é uma preocupação [os problemas de fiabilidade]. O outro carro parece estar bem”, explicou Alonso, acrescentando que para além do problema hidráulico, “o carro está a ficar cada vez melhor. Sentimo-nos mais confiantes. A equipa está a trabalhar arduamente. Quer dizer, talvez [tenha sido] uma surpresa lutar pela pole, mas não uma surpresa estar cada vez mais perto dos líderes”.