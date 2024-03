GP Austrália F1: Esteban Ocon teve o “melhor carro desde o início da temporada” | AutoSport

Esteban Ocon alcançou hoje a melhor posição na grelha de partida desde o início da temporada, um período complicado para a Alpine. Apesar de ter forçado um pouco os limites, tendo até batido numa zona do muro de proteção do traçado de Albert Park, o piloto francês passou ao Q2, terminando a sessão com o 15º tempo, considerando que hoje o carro teve o melhor desempenho de 2024.

“Estamos a progredir na direção certa, mas não podemos estar satisfeitos com o resultado e com a situação em que nos encontramos neste momento”, começou por dizer Ocon. “O carro esteve no seu melhor desde o início da época e conseguimos extrair o máximo”.

O francês admitiu que “hoje, forcei os limites – e até mais – batendo no muro na última curva na minha primeira volta no Q1. Tive a sorte de não ter sofrido quaisquer danos e conseguimos dar a volta ao carro rapidamente. Continuamos a forçar até ao fim e conseguimos passar para a fase seguinte da qualificação”. Para o piloto alcançar o Q2 foi “o máximo” que a Alpine podia conseguir, “mas estamos conscientes de que ainda precisamos de encontrar algum desempenho para dar o próximo passo”.

Em relação à corrida de amanhã, Esteban Ocon considera que “como vimos no passado, se não tivermos problemas, podemos aproveitar as oportunidades para subir na classificação”.