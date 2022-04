GP Austrália F1, Esteban Ocon: “não estávamos no sítio certo no momento certo” | AutoSport

Esteban Ocon terminou o GP da Austrália no sétimo posto e foi o único piloto da Alpine a conquistar pontos. O piloto francês terminou atrás dos dois carros da McLaren, o que é surpreendente em comparação com as duas corridas anteriores.

Ocon esperava ter estado na luta por posições mais acima na classificação e por isso não ter acontecido, significa que faltou alguma coisa à Alpine neste fim de semana que até pareciam muito fortes.

“Estávamos na disputa por posições mais perto do topo. A McLaren esteve na luta connosco este fim de semana, isso quer dizer que não estávamos no sítio certo no momento certo, mas gostei do carro. Isso é bom, aprendemos mais em termos de desenvolvimento e agora vou dar o meu feedback à equipa”, salientou o piloto no final da corrida.

Esteban Ocon somou mais 6 pontos para o campeonato e passou a ocupar o 7º posto da classificação geral com 20 pontos.