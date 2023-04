GP Austrália F1: Esteban Ocon e Lando Norris não passam à Q3 | AutoSport

Lance Stroll começou bem a Q2, registando a melhor marca na sua primeira tentativa de volta rápida, seguido do seu companheiro de equipa, Fernando Alonso. Charles Leclerc, depois de ter abortado a sua última volta na Q1, passou para a liderança da tabela de tempos com o crono de 1:17.560s, mas voltou a sobressair o líder do campeonato Max Verstappen, que com o registo de 1:17.219s parecia confortável quando tinha de forçar o andamento.

Depois das primeiras tentativas de voltas rápidas, Lando Norris era um dos pilotos sob pressão, estando o britânico na última posição da tabela de tempos. O piloto da McLaren passou para o top 10 a menos de três minutos e meio do final da Q2, mas a sua volta não foi completamente limpa, tendo passado pela gravilha com duas rodas. A pior notícia veio um pouco depois, quando Alexander Albon terminou a sua tentativa, passando para o nono lugar da tabela de tempos, baixando Pierre Gasly e Norris para zona de eliminação.

Antes de terminado o tempo da Q2, Pierre Gasly melhorou o seu anterior registo e passou para o quinto posto da tabela de tempos, levando a que Esteban Ocon fosse rebaixado para os lugares a eliminar e Alexander Albon no 10º lugar. Ocon comprometeu a sua volta ao passar por cima de um corretor que o fez perder o equilíbrio do carro e muito tempo nessa curva, abortando a sua última tentativa de volta rápida. Assim, o piloto francês foi eliminado, juntando-se a Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen e Nyck de Vries.