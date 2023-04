GP Austrália F1: Eliminados Sergio Pérez, Bottas, Piastri e Zhou na Q1 | AutoSport

A probabilidade de chover durante a sessão de qualificação era alta, que começou com a pista um pouco húmida depois de terem caído algumas gotas antes do arranque da discussão pela pole position.

No final da Q1, o piloto da casa, Oscar Piastri foi eliminado na 16ª posição ficando afastado do resto da sessão, mas a pior notícia coube a Sergio Pérez, que depois de uma saída de pista para a caixa de gravilha, não pôde continuar na primeira fase da qualificação sem marcar qualquer tempo. O piloto da Red Bull sairá do fundo da grelha de partida na corrida de amanhã, enquanto Max Verstappen foi o piloto mais rápido da Q1, seguido de George Russell e Lewis Hamilton.

Além de Piastri e Pérez, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Logan Sargeant foram eliminados.

Com grandes dúvidas sobre as condições meteorológicas, 10 pilotos tiveram pressa em sair para a pista na Q1. Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Lando Norris, Logan Sargeant e Nyck de Vries foram os primeiros a rodar em pista.

Sargeant começou mal a sessão, com um pião junto à entrada da via das boxes depois de ter pisado a relva na saída da penúltima curva do traçado australiano. O piloto da Williams abortou a volta rápida e entrou na box.

Sergio Pérez começou a Q1 ainda pior do que Sargeant. O piloto da Red Bull ficou afastado do resto da sessão ainda com cerca de 12 minutos para o final da primeira fase, depois de ter falhado a travagem na curva 3 e ter bloqueado uma das rodas, resultando na sua saída de pista para a caixa de gravilha. Pérez tentou retirar o carro daquele local, mas o RB19 nº11 ficou preso e teve de ser retirado com ajuda de uma grua, o que levou à interrupção da sessão. Assim, Pérez sabe que irá sair das últimas posições da grelha de partida.

Max Verstappen tratou de registar um tempo rápido e ficar à vontade para passar para a Q2, estabelecendo o tempo de 1:18.063s, enquanto os dois pilotos da Ferrari e Fernando Alonso precisaram de duas voltas de preparação para rodar uma volta lançada. O piloto espanhol fez a melhor marca na Q1 e apesar de não ter sido o seu tempo mais rápido no setor intermédio, passou momentaneamente para a liderança da tabela de tempos, que mereceu prontamente resposta de Verstappen, com o crono 1:17.384s.

Quem também fez um bom tempo foi Alex Albon, que ficou entre os pilotos da Mercedes, no quinto lugar da tabela de tempos, conseguindo ainda melhorar o seu registo anterior e ficando a 0.493s da marca de Verstappen, no terceiro lugar a menos de 4 minutos do final da sessão.

A menos de 3 minutos do final, Oscar Piastri, Nyck de vries, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas estavam em zona de eliminação, enquanto Pérez era último sem tempo marcado. Lewis Hamilton registou um bom tempo e saltou para o segundo posto da tabela de tempos, ficando apenas 0.305s de Verstappen.

Na última volta rápida, Piastri, Zhou e Bottas não melhoraram os seus registos e não passavam para a Q2, assim como Logan Sargeant.