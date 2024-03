GP Austrália F1: É esperado o regresso de Carlos Sainz aos comandos do SF-24 | AutoSport

No comunicado de imprensa de antevisão ao Grande Prémio da Austrália do próximo fim de semana, a Ferrari explicou esperar que Carlos Sainz regresse à competição, sem necessitar de ser novamente substituído.

“Espera-se que Carlos Sainz volte ao carro depois de ter falhado a corrida em Jidá devido a uma apendicite”, lê-se no comunicado. Este anúncio indica que Oliver Bearman voltará a alinhar no pelotão do Campeonato FIA de Fórmula 2, enquanto Sainz assumirá novamente o volante do SF-24 após um fim de semana de pausa forçada.

Frédéric Vasseur esclareceu que a decisão de ter sido Oliver Bearman o piloto substituto em vez de opções experientes, como Antonio Giovinazzi e Robert Schwarzmann, também pilotos de reserva da equipa italiana, se deveu à agenda muito recheada desses dois pilotos no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. “Tomei a decisão no inverno [de colocar Bearman como piloto de reserva da equipa de F1] porque no ano passado achei que era um pouco estúpido pedir ao Antonio para conduzir em 22 ou 24 corridas, enquanto estava a fazer o programa LMH ao mesmo tempo”, disse Vasseur.

A estreia de Oliver Bearman na Fórmula 1 pela Ferrari na Arábia Saudita foi bem recebida por vários protagonistas da competição.

