GP Austrália F1, Drive Through: Os destaques pela negativa | AutoSport

Se Charles Leclerc brilhou no país dos cangurus, assim como George Russell e a McLaren tiveram um bom fim de semana, houve outros protagonistas do campeonato do mundo de Fórmula 1 que estiveram mais apagados. São nesses que nos focamos agora.

# Red Bull

O fim de semana da Red Bull Racing terminou agridoce. Enquanto Sergio Pérez subia ao pódio para receber o troféu pela conquista do segundo lugar na corrida australiana, a equipa tentava perceber o que aconteceu no monolugar de Max Verstappen para mais um abandono do campeão do mundo de Fórmula 1 de 2021. Duas desistências em 3 corridas realizadas e possivelmente, 40 pontos perdidos.

A falta de fiabilidade do RB18 começa a preocupar, levando Max Verstappen – que brincou com o assunto – a dizer que assim vão precisar de 45 corridas para chegar à revalidação do título. E não é só uma questão do carro ser fiável ou não. Helmut Marko revelou que o carro da equipa é uma diva, que precisa de muito trabalho para encontrar a afinação certa.

A equipa só tem uma semana para descobrir o problema que afetou o carro de Verstappen e resolver a questão. Veremos se a Red Bull dá um “abanão” sério aos carros e se estes darão mais garantias.

# Aston Martin

A Aston Martin tem muito trabalho pela frente em 2022 e não é certo que a época não continue penosa. O que aconteceu com os pilotos durante o fim de semana em Melbourne não ajuda em nada. Sebastian Vettel regressou aos comandos do AMR22, ficou parado em pista no treino livre 1, foi multado pelo episódio caricato da scooter e de novo por exceder o limite de velocidade no pitlane. Falhou o segundo treino e na derradeira sessão antes da qualificação, ambos os pilotos bateram. Na qualificação foi a vez de Lance Stroll se envolver com Nicholas Latifi e ser penalizado, para na corrida o voltar a ser por ziguezaguear em pista. Sebastian Vettel terminou o fim de semana parado em pista, depois de perder o controlo do monolugar e bater nas proteções do traçado.

Para esquecer ou melhor, para recordar e não repetir.

# Alpine

Os Alpine eram os carros com mais velocidade de ponta no circuito australiano e quando Fernando Alonso poderia ter conquistado um belo lugar na sessão de qualificação, o A522 falhou. Assim como já o deixado mal na Arábia Saudita. O espanhol largou de décimo e com uma estratégia diferente da maioria dos adversários, podia ter terminado bem acima desse posto e conquistar pontos preciosos para si e para a equipa. Na corrida, a equipa foi incapaz de perceber a melhor altura para chamar o piloto e trocar de pneus, assim como não foi capaz de prever a degradação alta dos pneus médios. Os novos pneus Pirelli ainda são uma grande incógnita para todos, é certo, mas no caso de Alonso aquela decisão em particular, custou-lhe pontos. Terminou no último posto.

# Carlos Sainz

O fim de semana de Carlos Sainz alterou-se bastante de sexta-feira para sábado. Terminou o primeiro dia como um dos mais rápidos no circuito australiano, mas durante o terceiro treino livre sentiu mais dificuldades e na qualificação teve uma grande dose de azar. Estava numa volta rápida na Q3, que possivelmente o colocaria numa posição cimeira na tabela de tempos, no entanto viu bandeiras vermelhas poucos metros antes da linha de meta. Depois, um problema na box para ligar o carro, tirou-lhe tempo precioso em pista para aquecer adequadamente os pneus. Não foi além do nono tempo.

Na (curta) corrida, com o composto mais duro dos pneus da Pirelli, perdeu posições no arranque e esteve em disputa com Mick Schumacher. Foi na tentativa de ultrapassar o piloto alemão da Haas que perdeu controlo do Ferrari F1-75 e ficou preso na caixa de gravilha, para desistir do GP da Austrália apenas na segunda volta.

Perdeu pontos para o seu colega de equipa e passou para terceiro no campeonato, ultrapassado por George Russell. Com um monolugar tão forte como é este da Ferrari, Sainz ainda luta para o controlar, mas tem de domar a fera italiano o quanto antes, imitando os bons desempenhos de 2021.