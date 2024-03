GP Austrália F1: Daniel Ricciardo não está satisfeito com o desempenho do carro da RB | AutoSport

Daniel Ricciardo foi eliminado no Q1 depois do tempo na sua última volta rápida, que dava acesso ao segundo segmento da qualificação, ter sido apagado por ter excedido os limites de pista. O piloto australiano explicou que não se apercebeu que teria alargado a trajetória o suficiente para a sua marca ser apagada, no entanto, considera que o monolugar da RB ainda continua lento em algumas curvas, apesar das atualizações que a equipa trouxe para o Grande Prémio da Austrália.

“Sabia que na curva 4 precisei de corrigir e saí um pouco mais largo, mas acontece e depois pensamos na próxima curva. Por isso, esqueci-me até me falarem nisso”, explicou o piloto australiano. “Senti que dei tudo o que tinha nessa volta. Por isso, fiquei contente com o que fiz, mas não fiquei contente com o tempo que alcancei, porque penso que devíamos estar melhor”. Ricciardo acrescentou que, apesar de ter dado o melhor na volta cujo tempo acabou por ser apagado, “continuava a ser lento”.

O piloto australiano não tem respostas para, o que considera ser, a falta de ritmo do carro em algumas curvas em Melbourne, apesar da “equipa ter feito um grande esforço desde a Arábia Saudita para corrigir algumas coisas que vimos e ajustar o carro e introduzir algumas peças novas”. Apesar do VCARB01 parecer que está melhor, disse ainda Ricciardo, sente que não foi o suficiente.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA