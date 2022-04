GP Austrália F1: Daniel Ricciardo espera desafiar os Mercedes | AutoSport

Os dois pilotos da McLaren conseguiram qualificar-se entre os 10 primeiros para a corrida de amanhã do GP da Austrália. Lando Norris e Daniel Ricciardo já explicaram que o desempenho se deve à pista que beneficia os seus monolugares, mas ainda assim é um resultado que parecia não ser possível depois do desastre da equipa na corrida inaugural da época.

Por isso mesmo, Daniel Ricciardo, que tem sentido o apoio de milhares compatriotas presentes no circuito, afirma estar satisfeito com o resultado obtido na sessão de qualificação de hoje, o sétimo lugar na grelha de partida.

“Poderia ter sido um pouco melhor, mas no geral estou satisfeito porque é o primeiro [top 10] do ano”, disse Ricciardo após o seu melhor desempenho em qualificação na Austrália desde 2015. “Desse ponto de vista, estou feliz. Todo o fim de semana tem sido muito bom. A única parte decepcionante foi a volta final em que fui um segundo mais lento com um novo conjunto de pneus, o que dá que pensar neste momento”.

Com a maior parte das 123.000 pessoas nas bancadas a puxarem por Ricciardo, o piloto da McLaren afirma estar “tranquilamente confiante” que pode desafiar os dois Mercedes à sua frente e que estão imediatamente atrás do seu companheiro de equipa, Lando Norris.

“Eu sabia que a dada altura iríamos subir de forma, mas provavelmente não pensei que fosse à terceira corrida, por isso estamos definitivamente a fazer alguns bons progressos. Acho que podemos lutar com a Mercedes à nossa frente, algo que não teríamos dito na última corrida. O carro parece estar bem, por isso estou tranquilamente confiante”, salientou Ricciardo.