GP Austrália F1: Daniel Ricciardo eliminado ainda no Q1 | AutoSport

Os pilotos da Haas, Alpine e Alexander Albon foram os primeiros a entrarem em pista. O piloto tailandês sentiu algumas dificuldades em segurar o Williams FW46 na curva 11, ultrapassando os limites de pista e vendo o seu primeiro tempo a ser apagado pela direção de corrida.

Com Max Verstappen a queixar-se de muita subviragem do seu RB20, Carlos Sainz saltou para a frente da tabela de tempos, sendo seguido por Charles Leclerc, com 1:17.244s.

Ainda na Q1, foi dado a saber que no final da sessão será analisado pelo Colégio de Comissários Desportivos um possível impedimento entre Sergio Pérez e Nico Hülkenberg.

A cerca de oito minutos e meio, o piloto mexicano da Red Bull saltou para o segundo posto da tabela de tempos, mas logo atrás vinham mais rápido Fernando Alonso e Max Verstappen. O experiente espanhol saltou para o topo da tabela de tempos, seguido do neerlandês da Red Bull.

A liderança de Alonso demorou pouco tempo, novamente com os pilotos da Ferrari a passarem para a frente, com Sainz a realizar nova volta em 1:16.731s, com Leclerc a 0.253s.

Quando faltavam cinco minutos para o final da Q1, Albon, Zhou Guanyu, Pierre Gasly e Esteban Ocon estavam em zona de eliminação.

Gasly é outro que será investigado após a sessão, desta vez por violar as instruções do diretor da corrida na saída das boxes.

Ainda com três minutos para terminar o primeiro segmento da qualificação, Alexander Albon saltou para o top 5 da tabela de tempos, escapando à zona de eliminação, enquanto Daniel Ricciardo se encontrava numa situação mais complicada, entre os últimos pilotos do pelotão.

No final foi Yuki Tsunoda a ficar mais pressionado, mas o piloto japonês melhorou o seu anterior tempo e deixou os últimos lugares, assim como Esteban Ocon, que conseguiu passar à Q2, ao mesmo tempo que Ricciardo viu o seu último tempo apagado e foi eliminado em casa. Quando precisava de um bom resultado, o australiano juntou-se a Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Zhou Guanyu na eliminação ainda no Q1.