GP Austrália F1: Corrida termina sob VSC depois de acidente de George Russell | AutoSport

George Russell voltou a ter um acidente na última volta de um Grande Prémio, desta vez quando forçava o andamento para tentar ultrapassar Fernando Alonso pelo sexto posto da classificação.

O piloto britânico aproximou-se da traseira do Aston Martin AMR24 de Alonso na curva 6, mas teve de travar e perdeu o controlo da frente do Mercedes W15, seguindo pela caixa de gravilha e embatendo no muro. Depois o carro regressou à pista com a roda baixo dele, terminando com o monolugar de lado no meio da pista. A direção de corrida não suspendeu a prova, talvez por ser na última volta, terminando a corrida em Virtual Safety Car.

O abandono de Russell levou a que Sergio Pérez terminasse em quinto e Alonso em sexto, Lance Stroll é promovido a sétimo, à frente de Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, com pontos para ambos os pilotos da Haas.