GP Austrália F1: como vão os campeonatos (3/22): Ferrari totalmente isolada na frente | AutoSport

Com o seu segundo triunfo em três corridas, e com o abandono de Max Verstappen, Charles Leclerc dilata fortemente o seu avanço no campeonato, fruto de um Grand Slam, já que conseguiu a pole, vitória e volta mais rápida da corrida. O monegasco tem agora 71 pontos, 34 pontos de avanço para George Russell, que alcança o seu primeiro pódio com a Mercedes. Mesmo abandonando, Carlos Sainz caiu apenas de segundo para o terceiro lugar, e está apenas quatro pontos atrás de Russell. Sergio Pérez saltou de sétimo para quarto, fruto do segundo lugar de hoje.

Ironicamente e apesar de todos os problemas com o Mercedes W13, Lewis Hamilton chega ao final da terceira corrida na frente de Max Verstappen. O inglês é quinto no campeonato com 28 pontos, mais três que Max Verstappen, que até aqui soma dois abandonos e um triunfo.

Com o ponto de Alex Albon, somente Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hulkenberg (que substitui Vettel nas duas primeiras corridas), Nicholas Latifi, e claro, Vettel que hoje abandonou, não somaram ainda pontos.

Nos Construtores, curiosamente a Mercedes foi a equipa que mais pontos somou na Austrália, e mantém-se por isso segunda no campeonato. A Ferrari lidera com um enorme avanço de 39 pontos e a Red Bull tem menos 10 pontos que a Mercedes, 55.

Só a Aston Martin ainda não pontuou este ano.