GP Austrália F1: Comissários pedem investigação para à FIA sobre falhas de segurança | AutoSport

O Colégio de Comissários Desportivos do GP da Austrália pediu uma investigação ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA sobre a invasão de espectadores na pista de Melbourne, que pode levar a sanções impostas ao evento.

Um grupo de pessoas invadiu a pista do circuito de Albert Park, “enquanto a corrida ainda estava a decorrer”, pode ler-se no comunicado do Colégio de Comissários Desportivos sobre a decisão acerca deste episódio ocorrido após os carros terem cruzado a linha de meta.

“As medidas de segurança e os protocolos que se esperava que estivessem em vigor para o Evento não foram aplicadas”, explica o CCD no documento, que adianta ainda que “os espectadores puderam também chegar ao carro nº 27 [de Nico Hülkenberg], que estava estacionado à saída da curva 2 e que ainda tinha a sua luz vermelha intermitente (ou seja, o carro estava não estava seguro com possível descarga elétrica)”.

Como decisão imediata ao incidente, que viola o artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA, ou seja, não foram adotadas as medidas de segurança razoáveis consideram os comissários, foi pedido o envio por parte do promotor, que admitiu as falhas observadas, de um plano de contingência para a FIA. Além disso, os promotores enviaram um email aos comissários onde se propõem a fazer “uma análise exaustiva da violação prematura da pista e de como os comissários de pista protegeram o carro de Hülkenberg; Será realizada uma revisão exaustiva do Plano [de segurança]; Os resultados e conclusões destas revisões e as recomendações serão documentadas e fornecidas à FIA

através da entidade federativa nacional para comentários e apoio, conforme o caso; As revisões acima referidas incluirão consultas com a Polícia de Victoria, Fórmula 1, a FIA e outras partes interessadas”.

Os comissários solicitaram ainda à FIA a revisão das medidas tomadas agora e ainda que o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA que realize uma “investigação mais aprofundada a fim de determinar se existem medidas adicionais ou sanções aplicadas para além do plano de contingência apresentado pelo Promotor (e revisto pela FIA) para assegurar a conduta segura e ordeira de eventos futuros na Austrália”.