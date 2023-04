GP Austrália F1, Charles Leclerc: “pior início de temporada de sempre” | AutoSport

Charles Leclerc explicou o sucedido no incidente que levou o SF-23 a ficar preso na caixa de gravilha da escapatória da curva 3 do traçado australiano. “Na curva 1 tive cuidado, na curva 3 não planeava ultrapassar, mas vi que ele [Lance Stroll] travou muito cedo, porque também Fernando [Alonso] tinha travado à frente dele, por isso tirei o pé do travão e coloquei-me ao lado e depois o Fernando teve de travar ainda mais e o Lance encontrou-se no meio de ambos. Não conseguiu virar e houve o contacto”. O piloto monegasco afirmou que não culpa o piloto canadiano da Aston Martin, apesar de ter ficado fora de prova. “Não aponto o dedo ao Lance porque acho que não teve escolha depois de Fernando abrandar o carro pela segunda vez e para mim foi impossível de ver onde estava o Lance”.

Sendo esta a segunda corrida, em três já realizadas, em que o piloto monegasco não pontuou, Leclerc afirmou que sente “frustrado” e que este “é o pior início de temporada de sempre”.

Ao fim das três primeiras provas do ano, Leclerc tem apenas 6 pontos somados e ocupa o 10º posto da classificação, com menos 63 pontos do que o líder, Max Verstappen. Enquanto isso, a Ferrari ocupa a quarta posição entre os construtores, com menos 30 pontos do que a Mercedes (3ª classificada) e 97 a menos do que a Red Bull que lidera.