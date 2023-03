GP Austrália F1: Charles Leclerc não acredita em “milagres” | AutoSport

Charles Leclerc não espera um Grande Prémio da Austrália mais fácil do que os dois já realizados esta temporada, acreditando que a Ferrari começa o fim de semana em Melbourne numa situação muito diferente do que aconteceu em 2022, quando triunfou na corrida.

O piloto monegasco admitiu na conferência de imprensa de antevisão da prova australiana que não estão “na mesma situação em que estávamos no ano passado”, acrescentando que “o nosso desempenho não é tão bom como no ano passado, mas estamos a trabalhar muito para tentar voltar para a frente”. Leclerc disse que todos na Ferrari estão “motivados para regressar à frente, sabemos onde precisamos de trabalhar”, no entanto acredita “que não haverá milagres este fim de semana”.

O piloto da Ferrari gostaria de ver avanços no desempenho do SF-23 depois da corrida no Albert Park. “Temos uma pausa de três semanas e tentaremos usá-la da melhor maneira possível, a fim de trazer para o carro atualizações o mais rapidamente possível”. Leclerc esclareceu ainda que o SF-23 “é uma evolução do carro do ano passado, mas claramente não é suficiente quando se vê onde está a Red Bull, especialmente em ritmo de corrida”.

Com uma quarta zona de DRS acrescentada no circuito australiano para a corrida deste ano, Charles Leclerc não considera que isso seja uma ajuda para a Ferrari e para o SF-23.