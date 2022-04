GP Austrália F1: Charles Leclerc ilibado, mantém a pole | AutoSport

Charles Leclerc vai manter a pole position já que a sua ida aos Comissários Desportivos redundou em… nada. Foi ilibado de qualquer atitude inadequada, depois de ter sido convocado para explicar a razão de ter conduzido desnecessariamente devagar numa volta durante a qualificação.

Leclerc explicou que estava numa volta de arrefecimento de pneus, que não está sujeita à restrição do tempo mínimo do regulamento, e também nessa volta teve tráfego intenso e para garantir que não incomodava ninguém levou a que o tempo mínimo fosse ultrapassado.

Zhou Guanyu e Yuki Tsunoda, que tinham sido igualmente convocados pelos Comissários, tiveram deliberações diferentes. O piloto da Alfa Romeo disse que não quis obstruir ninguém, pois havia muito tráfego, e foi ilibado enquanto Tsunoda recebeu uma reprimenda porque não teve tráfego que justificasse a lentidão. Com esta é a terceira reprimenda em 2022. À quinta, é penalizado em 10 lugares na grelha. Contudo, a sanção só será aplicada se pelo menos quatro dessas infrações estiverem relacionadas com a pilotagem.