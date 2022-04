GP Austrália F1, Charles Leclerc: “Ficamos surpreendidos com o nosso ritmo” | AutoSport

Charles Leclerc conseguiu a segunda pole de 2022. O piloto da Ferrari conseguiu maximizar o potencial do seu monolugar e a Ferrari sai amanhã de posição privilegiada. Leclerc estava visivelmente contente com a sua volta, mas admitiu que o fim de semana tem sido laborioso, numa pista onde nem sempre conseguiu boas prestações:

“A volta foi boa. Esta é uma pista onde tenho sentido dificuldades no passado, provavelmente não se adequa às minhas caraterísticas e por isso neste fim de semana trabalhamos muito. Não correu muito bem nos treinos livres para mim, consegui boas voltas mas não como achava que podia fazer. Na Q3 sim, consegui fazer uma volta como queria por isso estou muito contente por ter conseguido esta pole. O carro dá boas sensações, mas os Red Bull foram muito rápidos no TL2 nos stints longos. Para ser honesto, ficamos surpreendidos com o nosso ritmo na qualificação, por isso tudo é possível amanhã, só temos de fazer um bom arranque e tentar manter a posição.”