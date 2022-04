GP Austrália F1, Charles Leclerc: “Depois de dois anos difíceis, é excelente voltar a estas posições” | AutoSport

Grande corrida de Charles Leclerc, segundo triunfo em três corridas, um domínio total em Melbourne e para o provar, fez a pole, vitória e volta mais rápida da corrida. Tem agora 71 pontos, 34 pontos de avanço para George Russell, teve uma vitória fácil, mas porque controlou superiormente todos os aspetos da sua corrida: “Na F1 foi a corrida em que melhor controlámos a margem para trás.

Mas que grande carro tive hoje, é claro que fiz um bom trabalho todo o fim de semana, mas é lógico que isso não seria possível sem este carro. Especialmente na corrida, estivemos extremamente fortes, os pneus estiveram sempre bem, até à última volta, gerimos com facilidade até à última volta, e estou mesmo muito feliz”, disse Leclerc que explicou ainda como se processou tudo com os dois recomeços depois de Safety Car: “Foi um pouco difícil, o primeiro, o carro fugiu-me de frente na primeira curva, não foi fácil manter a primeira posição, mas depois de duas, três curvas conseguimos a aderência que precisávamos e depois o ritmo voltou. Foi incrível vencer aqui”, disse Leclerc que mostrou uma enorme confiança ao ponto de pedir à equipa para ir atrás da volta mais rápida… que já tinha: “ainda estamos na terceira corrida, portanto é difícil pensar no campeonato, mas temos um carro muito forte e fiável, e agora espero continuarmos assim e mais tarde ver as chances para o campeonato. Depois de dois anos difíceis, pela equipa e por mim, é excelente voltar a estas posições”, concluiu.