GP Austrália F1, Carlos Sainz: “Voltamos a ter problemas no volante” | AutoSport

Um fim de semana para esquecer. Carlos Sainz sai de Melbourne com zero pontos, um cenário desanimador, numa luta pelo título que promete ser renhida. O piloto teve o azar do seu lado ontem, na qualificação, com a sua primeira volta na Q3 a ser anulada por bandeiras vermelhas e com problemas técnicos que o impediram de fazer melhor que nono. Hoje, arrancado com os pneus duros, teve uma má largada e depois cometeu um erro que o atirou para a caixa de gravilha, de onde nunca mais saiu, Sainz estava visivelmente frustrado no final do dia:

“Tivemos um problema com o volante, similar aos de ontem. Alguns botões não estavam a funcionar. Tivemos de mudar o volante, o que significou que não estava bem calibrado para o arranque. Cometi um erro quando os pneus não estavam ainda prontos para fazer as ultrapassagens. Não foi um bom fim de semana, não fomos perfeitos como equipa e temos de analisar o que fizemos de errado e ver se conseguimos regressar mais fortes. É frustrante pois, no pior dos cenários, top 4 era o objetivo, com uma boa recuperação. Sem os problemas de ontem e de hoje, deveríamos ter estado na luta pela vitória. Sair daqui com zero pontos é desapontante e temos de ser perfeitos e este fim de semana claramente não o fomos. “