GP Austrália F1, Carlos Sainz: “Podem imaginar a raiva que tenho dentro de mim” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a sua segunda pole position da época, enquanto o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz ficou muito longe dos lugares da frente para a grelha da corrida do GP da Austrália, tendo estado durante todo o fim de semana na luta pelos melhores tempos.

O azar bateu à porta do piloto espanhol na Q3, depois de ter visto a bandeira vermelha poucos metros antes de cruzar a linha de meta, quando estava numa volta rápida que o poderia colocar nos lugares cimeiros da tabela. Após o recomeço da sessão, Sainz saiu para uma única tentativa, mas na curva 10 cometeu um pequeno erro que o colocou no nono lugar, sendo o piloto com o pior tempo da Q3 (Alonso terminou em 10º mas não registou nenhuma marca).

Tendo sentido que estava “na luta pelo pole todo o fim de semana”, Sainz em declarações à Sky disse que “tudo o que poderia ter corrido mal para mim correu mal” e acrescentou estar “zangado porque não devíamos ter estes problemas no recomeço. Foi um desastre”.

Explicando o seu problema ao Motorsport.com, Sainz afirmou que: “No Q3 tivemos a bandeira vermelha quando eu estava numa boa volta, não conseguimos marcar o tempo e então para a segunda volta do Q3 estamos a investigar o que aconteceu porque o motor não arrancava, por isso saí três minutos atrasado. Precisamos de duas voltas para pôr os pneus a funcionar e eu não consegui fazer as duas voltas, por isso comecei a volta com pneus frios e a partir daí a volta foi uma porcaria. Quase me despistei duas vezes”.

O piloto estava “tremendamente infeliz por ter estes dois problemas nas duas voltas do Q3. Podem imaginar a raiva que tenho dentro de mim neste momento”, concluiu.