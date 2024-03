GP Austrália F1, Carlos Sainz: “muito feliz por estar a competir com os Red Bull” | AutoSport

Carlos Sainz esteve ausente da corrida do último Grande Prémio de Fórmula 1, mas no regresso aos comandos do Ferrari SF-24, o piloto espanhol alcançou o segundo lugar da grelha de partida, depois de um forte desempenho na qualificação. Esteve entre os mais rápidos e ainda ameaçou a pole position, mas Max Verstappen acabou por ser mais forte na hora da decisão.

“Foram duas semanas difíceis. Muitos dias na cama a esperar para perceber se podia estar aqui ou não e depois conseguir ter ritmo para alcançar a primeira fila [da grelha], depois de ter liderado a qualificação. Quase não acredito”, começou por dizer o piloto espanhol da Ferrari.

Sainz sublinhou estar “muito feliz por estar a competir com os Red Bull este fim de semana. Ontem estava um pouco enferrujado no início, mas depois aumentei a velocidade e pude finalmente sentir o ritmo e boas sensações no carro”. Isto apesar de sentir algumas dificuldades físicas, resultantes do procedimento cirúrgico na Arábia Saudita. “Não vou mentir. Nem sequer estou no meu estado mais confortável quando estou a conduzir, mas consigo fazê-lo. E enquanto conseguir fazê-lo sem dores, obviamente com muito desconforto e uma sensação estranha, posso forçar o andamento no carro”, concluiu Sainz.

