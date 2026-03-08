GP Austrália F1: Cadillac estreia‑se com “primeiro passo” sólido em Melbourne

A Cadillac concluiu o seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 com um balanço considerado positivo internamente, apesar do abandono de Valtteri Bottas e de Sergio Pérez ter terminado apenas em 16º, a três voltas dos líderes.

O objetivo declarado para 2026 não passava por resultados imediatos, mas por completar fins de semana e acumular dados, meta que a estrutura norte‑americana considera ter alcançado na ronda inaugural.

Graeme Lowdon, diretor de equipa, afirmou estar “muito satisfeito com a performance da equipa”, sublinhando que trazer um dos MAC‑26 até à bandeira de xadrez “é um excelente começo de jornada” face ao nível de competição que a nova formação enfrenta. O responsável destacou ainda o trabalho de todos os grupos envolvidos no projeto – em Indianápolis, Charlotte, Silverstone e no túnel de vento na Alemanha – e disse acreditar estar a construir “uma equipa de corrida muito especial”.

Problema de Bottas contrasta com ‘chegada à meta’ de Pérez

Bottas foi obrigado a abandonar a meio da prova, imobilizando o carro na relva devido a um problema no sistema de combustível, episódio que originou um período de Virtual Safety Car e interferiu com a estratégia de várias equipas. O finlandês considerou, ainda assim, que “foi feita história” com o primeiro fim de semana de Grande Prémio da estrutura, classificando como “momento de orgulho” o simples facto de a equipa estar em pista e a competir.

Sergio Pérez levou o MAC‑26 – batizado em honra de Mario Andretti – até ao fim, após o que descreveu como “um feito incrível apenas um ano depois da entrada na fórmula 1 ter sido confirmada”. O mexicano admitiu que, a partir de agora, a prioridade passa por “acrescentar performance” para poder “lutar verdadeiramente” em pista, mas frisou que existe “competitividade interna” e que essa atitude será essencial para reduzir o fosso para as equipas instaladas.

Estrutura fala em “fundação” para crescer

Dan Towriss, CEO da Cadillac Formula 1 Team Holdings, classificou o dia como “um bom primeiro passo”, defendendo que “tudo se constrói a partir de uma fundação” e que o desempenho em Melbourne fornece a base sobre a qual a equipa pode progredir. O dirigente elogiou a “dedicação, esforço e trabalho árduo” de todos os elementos envolvidos no projeto e reconheceu que, mesmo numa fase tão precoce, o grupo está “com fome de mais” enquanto prepara a próxima ronda na China.