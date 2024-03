GP Austrália F1, Bruno Famin: “tem sido mais difícil do que esperávamos” | AutoSport

Bruno Famin, o chefe de equipa da Alpine, abordou os desafios e oportunidades que os esperam em Melbourne, palco do Grande Prémio da Austrália do próximo fim de semana, ao mesmo tempo que reflectiu sobre o desempenho da equipa nas duas primeiras corridas da temporada.

A prova na Austrália da Alpine ficará ainda marcada por uma demonstração em pista dos Doohan, com o piloto de reserva da equipa francesa Jack Doohan ao lado do seu pai, a lenda do motociclismo Mick Doohan, acrescentando uma camada extra de emoção a este GP.

Bruno Famin insiste que “foi um início de época difícil. E, de facto, tem sido mais difícil do que esperávamos. Temos de continuar a progredir e a melhorar a nossa compreensão sobre a razão de estarmos a ter falta de desempenho e, em última análise, como podemos melhorar todo o carro”.

O responsável da Alpine salientou ainda a importância de ter tido os dois pilotos na fábrica, antes da corrida australiana. “É evidente que temos problemas a resolver rapidamente. Foi ótimo ter os dois pilotos em Enstone na semana passada. Para além das suas tarefas no simulador em preparação para as próximas duas corridas, ambos os pilotos passaram algum tempo com a equipa para darem feedback sobre o que estão a sentir ao volante e para darem indicações sobre como lidar com a situação atual. Todos estão a trabalhar arduamente e isso vai, sem dúvida, continuar para que possamos melhorar a nossa posição”.

Sobre a prova em Melbourne, Famin destacou a dificuldade de lidar com a diferença horária, mas diz que “a equipa e os pilotos estão prontos para o desafio deste fim de semana e vão dar tudo para obter o melhor resultado possível para a equipa”.